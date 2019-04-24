"Hikaye Çin'de Geçiyor"un galası düzenlendi

İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()-MODERN Çin sinemasının en yeni örneklerinden eserlerin sunulduğu “Hikâye Çin'de Geçiyor" seçkisinin galası İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden eserlerin sunulduğu “Hikâye Çin'de Geçiyor" seçkisinin galası, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUİ Wei, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ÇİN ESİNTİLERİ BEYAZ PERDEDE

İstanbul Modern Sinema ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen seçki, Çin sinemasının geçtiğimiz yıl içinde ürettiği, ilgi görmüş yapımlardan hazırlanan 10 tane film ile oluşuyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan programdaki filmler Çin kültürünün ve Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımını da yansıtıyor.

"EMİNİM ÇOK İLGİ GÖRECEK BİR PROGRAM"

Galada konuşma yapan İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, “İstanbul Kültür sanat ortamı da uzun süredir Çin ile bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok büyük bir coğrafya. Eminim çok ilgi görecek bir program. 10 film bulunuyor. Bunlardan 6'sı ilk kez Türkiye'de gösteriliyor. Son 3 yılın bir tür Çin sinemasının yükselen yüzü, heyecanı ve kimliği üzerine kurulu bir seçki." dedi.

"FİLM HİKAYEYİ ANLATAN BİR ŞEYDİR"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUİ Wei, çocukken izlediği filmler ile dış dünyayı tanıdığını ardından büyüyüp diplomat olduğunu belirtti.

Wei sözlerine şöyle devam etti:

Film hikayeyi anlatan bir şeydir. Bence onun gücü buradan doğar. Bu sefer 10 seçkin Çin filmini seçtik. Şehir hayatını anlatan var, kırsal yaşamı anlatan var. Filmler; Tarihten çağdaşlığa, askerlikten gençliğe kadar çok kapsamlı şekilde Çin hikayelerini anlatıyor. Çin insanının normal yaşantısını da anlatıyor. Bundan sonra Böyle gayretlerimizi devam ettirerek gerçek Çin'i, duygusal Çin halkının yaşamını Türk halkının önünde sergilemek için çaba sarf etmeye devam edeceğim.

25 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da izleyiciyle buluşacak seçkideki filmler ise şöyle;

Gençlik, Düşüş, Suç Girdabı, Kül En Saf Beyazdır, Kızıldeniz Operasyonu, Kavşak, Şaman, Öylece Oturan Bir Fil, Gölge Savaşçı ve Kış Üstüne Kış.

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