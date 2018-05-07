Hıdırellez Şenliği'nde oğlak yeme yarışması

TEKİDAĞ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Malkara ilçesine bağlı İbribey Mahallesi'nde düzenlediği Hıdırellez Şenliği'nde, oğlak eti ve keçi peynirinin tüketilmemesine dikkat çekmek amacıyla oğlak yakalama ve oğlak yeme yarışması düzenledi.Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ile yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik oğlak yakalama yarışması ile başladı. 3 çocuk arasında oğlak yakalama yarışması yapıldı. Şenlikte ayrıca 10 kilo pişmiş oğlak eti yeme yarışması düzenlendi. 5'er kişilik gruplar halinde iki grubun kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda birinci grupta yer alan Yasin Erzik, Murat Kütük, Mehmet Sert, Erkan Gülmez ve Yusuf İnak 10 kilo oğlak eti yiyerek birinci oldu. Kazanan gruba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengizhan Erbaş ödül olarak bir küçük altın verdi. Yarışmaların ardından, Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından özel olarak hazırlatılan oğlak eti ve keçi peynirleri davetlilere ve alanı dolduranlara ikram edildi.Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, önceki yıllarda baharın gelişinin oğlak etinin hep birlikte tüketilmesiyle kutlandığını ifade ederek, "Bu geleneğimiz son 5–6 yıldır kayboldu. Biz Tekirdağ Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak bu geleneklerimizi unutmamak adına, çocuklarımıza oğlak etinin lezzetini tattırmak adına Hıdırellez Şenliği'ne davetli olarak katılan misafirlerimize ve İbribey Hıdırellez Şenlik Alanı'na gelen her aileye oğlak eti ve kilolarca keçi peyniri ikram ettik" dedi.Hıdırellez Şenliği'ne, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, Ticaret Borsası Başkanı Atila Ayaz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengizhan Erbaş, muhtarlar, ve çok sayıda davetli katıldı.

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