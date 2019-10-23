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Hezarfen Danışmanlık: İhale süreci tamamlanınca açıklama yapılacak

 Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanlarının kullanımı için ihaleye giren Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale süreciyle ilgili...

GENEL 23.10.2019, 11:29
Hezarfen Danışmanlık: İhale süreci tamamlanınca açıklama yapılacak
 Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanlarının kullanımı için ihaleye giren Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden açıklama yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale süreciyle ilgili ifadelerine değinilen açıklamada "4 Ekim tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi henüz resmi olarak tamamlanmış değildir. Bu süreç içerisinde İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur. Bizler Hezarfen ailesi olarak, ihale sürecinin selameti adına, ilk günden itibaren kamuoyunda oluşturulan tüm karalama kampanyalarını ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik" denildi. Şirketten yapılan açıklamada sürecin resmi olarak tamamlanmasının ardından şirket sahibi Hüseyin Avni Önder'in açıklama yapacağı kaydedildi.
 

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