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Heykeltıraşın oto sanayideki atölyesi ilgi görüyor
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kaportacı, boyacı ve tamircilerin bulunduğu oto sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın'ın (39) eserleri ilgi çekiyor. Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden olan, Haldun Taner'in kaleme...
GENEL 17.10.2019, 11:56
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kaportacı, boyacı ve tamircilerin bulunduğu oto sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın'ın (39) eserleri ilgi çekiyor. Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden olan, Haldun Taner'in kaleme aldığı Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali'nin de heykelini yapacaklarını söyledi.
Yaklaşık 2 yıl önce eşinin memleketi Keşan'a yerleşen ve kiraların uygun olması dolayısıyla sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın, park ve bahçeler için heykeller üretiyor. Heykel alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bazı atölyelerde modelistlik yaptığını, daha sonra ise kendi atölyesini açtığını belirten Yalçın, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre kendi atölyemi işlettikten sonra eşimin memleketi olan Keşan'a geldim. Şu an Keşan'da heykel ve sanat üretimine devam ediyorum. Şu an için en etkin yol sanayiydi. Hem kiraların yüksek olması hem de malzemeye ulaşımın zor olması nedeniyle sanayiyi tercih ettik. Sanayi gayet iyi. Sanayide şu an baya merak var. En son yurt dışından bir alışveriş merkezinin tematik bir alanı için heykel çalışması yaptık. Heykellere çok büyük ilgi oldu. Görenler malzemesine kadar soruyor. Çünkü bölgede ilk defa böyle bir iş yapılmış. İnsanlarda sanat severlik ve merak var" dedi.
Atölyede kent mobilyası, heykel, anıt ve saat kulesi yaptıklarını anlatan Yalçın, "Bunlar çizgi film kahramanları ya da tema park olabilir. Anıtsal figüratif bir heykel de olabilir. Tamamen her şey bize ait. Buradaki her şeyi biz tasarlıyoruz ve biz yapıyoruz. Fiberglas ve çamurdan üretim yapıyoruz" diye konuştu.
'KEŞANLI ALİ'NİN HEYKELİNİ YAPACAK
Recep Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ve Haldun Taner tarafından kaleme alınan 'Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali' karakterini heykele aktaracaklarını dile getirerek, "Keşanlı Ali Destanı bir tiyatro oyunu. Dizisi de çekilmişti. Buradan yola çıkarak Keşanlıların da karakteristik özelliklerini yansıtan bir heykel ortaya koyacağız. Şu an bir portresi yok ama bu özellikleri toplayarak böyle bir karakter oturtmaya çalışacağız. İş Anadolu ya da Ege'den buraya gelen bir kişi heykeli gördüğü zaman onun Trakya insanı olduğunu anlayacak. Heykelin tanıtımı için de levhalara yazı yazılacak. Burada da 'Keşanlı Ali Destanı' anlatılır" dedi.
Recep Yalçın'ın komşusu demir ustası Enver Avcu ise sanayide ilkin yaşandığını belirterek, "İlk geldiğinde hayretle baktım. Gerçekten işini bilen biri. Yaptığı eserleri görünce bambaşka duygular ortaya çıkıyor. Keşan'a çok güzel şeyler kazandıracağından eminim" diye konuştu.
Oto kaporta boyacısı Ramazan Engin de şimdiye kadar sanayide heykel yapan birini görmediklerini belirterek, "Komşumuzun hem sanatından hem de kendisinden çok memnunuz. Heykelleri çok gerçekçi, canlıymış, konuşacakmış gibi duruyor. Alışık olmadığımız için şaşırıyoruz" dedi.
Yaklaşık 2 yıl önce eşinin memleketi Keşan'a yerleşen ve kiraların uygun olması dolayısıyla sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın, park ve bahçeler için heykeller üretiyor. Heykel alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bazı atölyelerde modelistlik yaptığını, daha sonra ise kendi atölyesini açtığını belirten Yalçın, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre kendi atölyemi işlettikten sonra eşimin memleketi olan Keşan'a geldim. Şu an Keşan'da heykel ve sanat üretimine devam ediyorum. Şu an için en etkin yol sanayiydi. Hem kiraların yüksek olması hem de malzemeye ulaşımın zor olması nedeniyle sanayiyi tercih ettik. Sanayi gayet iyi. Sanayide şu an baya merak var. En son yurt dışından bir alışveriş merkezinin tematik bir alanı için heykel çalışması yaptık. Heykellere çok büyük ilgi oldu. Görenler malzemesine kadar soruyor. Çünkü bölgede ilk defa böyle bir iş yapılmış. İnsanlarda sanat severlik ve merak var" dedi.
Atölyede kent mobilyası, heykel, anıt ve saat kulesi yaptıklarını anlatan Yalçın, "Bunlar çizgi film kahramanları ya da tema park olabilir. Anıtsal figüratif bir heykel de olabilir. Tamamen her şey bize ait. Buradaki her şeyi biz tasarlıyoruz ve biz yapıyoruz. Fiberglas ve çamurdan üretim yapıyoruz" diye konuştu.
'KEŞANLI ALİ'NİN HEYKELİNİ YAPACAK
Recep Yalçın, Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olan ve Haldun Taner tarafından kaleme alınan 'Keşanlı Ali Destanı'ndaki 'Keşanlı Ali' karakterini heykele aktaracaklarını dile getirerek, "Keşanlı Ali Destanı bir tiyatro oyunu. Dizisi de çekilmişti. Buradan yola çıkarak Keşanlıların da karakteristik özelliklerini yansıtan bir heykel ortaya koyacağız. Şu an bir portresi yok ama bu özellikleri toplayarak böyle bir karakter oturtmaya çalışacağız. İş Anadolu ya da Ege'den buraya gelen bir kişi heykeli gördüğü zaman onun Trakya insanı olduğunu anlayacak. Heykelin tanıtımı için de levhalara yazı yazılacak. Burada da 'Keşanlı Ali Destanı' anlatılır" dedi.
Recep Yalçın'ın komşusu demir ustası Enver Avcu ise sanayide ilkin yaşandığını belirterek, "İlk geldiğinde hayretle baktım. Gerçekten işini bilen biri. Yaptığı eserleri görünce bambaşka duygular ortaya çıkıyor. Keşan'a çok güzel şeyler kazandıracağından eminim" diye konuştu.
Oto kaporta boyacısı Ramazan Engin de şimdiye kadar sanayide heykel yapan birini görmediklerini belirterek, "Komşumuzun hem sanatından hem de kendisinden çok memnunuz. Heykelleri çok gerçekçi, canlıymış, konuşacakmış gibi duruyor. Alışık olmadığımız için şaşırıyoruz" dedi.
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