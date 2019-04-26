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Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı alındı. Valilik tarafından alınan karar gereğiyle ev ve iş yerlerinin tahliye çalışmalarına başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, heyelan...

Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı alındı.
Valilik tarafından alınan karar gereğiyle ev ve iş yerlerinin tahliye çalışmalarına başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, heyelan riski bulunan, afete maruz kalan alanlardaki yerlerde tahliye edilenler için barınma yerleri temin edildiği belirtilerek yazılı bir açıklama yapıldı ve şu sözlere yer verildi: 

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir mahallesindeki aktif ve olası heyelan alanlarının jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporuna istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 işyerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır ve bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve işyerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir." 
 

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