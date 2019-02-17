Heyelan bölgesinde tehlike devam ediyor

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu dün heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Yıkılan evler ile heyelanın boyutu havadan daha net görüntülenirken, Sevlerini terk etmek zorunda kalan ve tehlikenin devam etmesinden dolayı bölgede hala yaşamak zorunda kalanlar bir an önce kalıcı bir çözümün bulunmasını istiyor.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunulacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi. Öte yandan heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen yıkılan evler ve kayan arazide oluşan yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hasar gören evlerindeki eşyalarını alan vatandaşlar ise heyelanın devam etme riski yüzünden korkuyla bekleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye girişi izin vermezken, Türk Kızılayı da bölgede vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya devam ediyor. İncelemelerin devam ettiği bölgede belirlenecek tehlikeli alanların tamamen boşaltılacağı de belirtildi. Heyelan sonrasında çaresizce beklediklerini ve bölgede nasıl bir çalışma yapılacağını henüz bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Nazif Boğaziçi, "Ben doğma büyüme buralıyım. Geçenlerde yağan aşırı yağışlardan sonra kaymalar başladı. Dört günden beri hızlandı ve büyük kaymalar oldu. Burada insanlar hayvancılıkla geçiniyor. Perişan olduk. Nasıl anlatayım, görüyorsunuz" dedi. Heyelan sonrasında evini terk etmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Yılmazdar, "Bu bize ibret gibi bir şey oldu. Evlerimiz çatladı, yemlerimiz heba oldu. Mağduruz ve bekliyoruz" dedi. Toprak kaymasının bölgede yapılan hobi bahçesi çalışmalarından kaynaklandığını iddia eden Ali Uzun ise şunları söyledi:

"Kaymalar yavaş yavaş başladı. Sonra deprem olur gibi sallandı ve büyük kaymalar oldu. Burada birkaç ay önce arazi çalışması yaptılar. O yüzden toprağın kaydığını düşünüyoruz. Sular birikti ve toprak kaymaya başladı. Tüm şüphesiz o arazi çalışmasında evimiz hasar gördü, eşyalarımız gitti."



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