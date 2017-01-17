Heyelan, Bergama- Kozak yolunu kapattı

İZMİR'İn Bergama İlçesi'nden 18 kırsal mahallenin bulunduğu Kozak bölgesine giden yol, heyelan nedeniyle kapandı.Bergama'dan Kozak bölgesine giden yolun 28'inci kilometresi, bugün saat 02.00'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarıyla kapandı. Heyelan sırasında yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kapanan yol nedeniyle Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yol temizleme çalışmaları başlatıldı. 30 tonluk 1 ekskavatör, 2 yükleyici, 1 kanal kazıcı yükleyici ve 5 kamyonla çalışmaları yürüten karayolları ekiplerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek oluyor. Halen süren çalışmalarda yolun tek şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelanın aşırı yağışlar sonucu zeminde yarıklar oluşması ve bölgenin topografik özellikleri nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.FOTOĞRAF





