Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının çekim merkezi haline geldi. 250'den fazla kuş ve 10 civarındaki memeli türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, görenleri hayran bırakıyor.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 50'den fazla kuş ve 10 civarındaki memeli türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, bu yıl da tarihi sur ve Dicle Nehri'yle birlikte fotoğraf tutkunlarının çekim merkezi haline geldi. Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri ile hemen bitişiğinde türkülere konu olan Kırklar Dağı, Mervanoğlu Nizamüddevle Nasr'ın buyruğu üzerine, 1065 ile 1067 tarihlerinde yapılan On Gözlü Köprüsü, kente hükmeden kralların kaldığı kale içi sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve mavinin bütün tonlarını içeriyor. Fotoğraf tutkunlarının akın ettiği Hevsel Bahçeleri'ndeki manzara görenleri hayran bırakıyor.



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