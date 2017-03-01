HES’lere karşı açtığı davada ineğini satıp banka kredisi çeken Kazım Delal’e kötü haber

Muhammet KAÇAR/ RİZE, () - RİZE’de il merkezinin yanı sıra 9 ilçede yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Andon İçme Suyu Tesisleri'ne su sağlayan Andon Deresi'ne kurulması planlanan hidroelektrik santral (HES) projesi için yerel mahkemenin verdiği iptal kararını bozan Danıştay, bilirkişi keşfi istedi. Rize İdare Mahkemesi, daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan ve banka kredisi çeken Kazım Delal’den 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti talep etti. Delal, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çözüm yolu arıyorum" dedi.

Rize Belediyesi’ne bağlı, kısa adı 'RİZE SUYAP-İŞ' olan Andon İçme Suyu Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Küçükçayır Köyü’ndeki tesise su sağlayan Andon Deresi üzerine HES yapılması için 5 yıl önce çalışma başlattı. Bölgede HES’lere karşı verdiği mücadele ile bilinen ve daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan, banka kredisi çeken Kazım Delal ve akrabaları, projeye karşı çıktı.

Rize İdare Mahkemesi’ne başvuran köylüler, ‘HES çalışmasına ilişkin herhangi bir proje yapılmadığı, su kullanım anlaşması başta olmak üzere enerji üretim lisansı ve ÇED raporu alınmayan çalışmanın sadece Rize Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından onaylanan imar değişikliği ve yol düzenlemesi izni kapsamında başlatıldığı’ gerekçesiyle projenin iptali istemiyle dava açtı. Rize İdare Mahkemesi, 14 Ağustos 2014'te yapılan duruşmanın ardından, dava konusu işlemlerin hukuka uyarlığı bulunmadığı gerekçesiyle projenin oy birliği ile iptaline karar verdi.

BİLİRKİŞİ KEŞFİNE KARAR VERİLDİ

Rize İdare Mahkemesi’nin kararına karşı Danıştay 14’üncü Dairesi’ne itiraz edildi. İtirazı ele alan Danıştay, proje ile ilgili ÇED raporu gerekliliğine işaret etti, bölgede bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği vurgusuyla yerel mahkemenin, 'iptal’ kararını bozdu. Rize İdare Mahkemesi bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi ve davacı Kazım Delal ve akrabalarından 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti talep etti.

“SATACAK İNEK DE YOK, ÇEKECEK KREDİDE”

Bilirkişi ücreti ödemek için satacak ineği kalmadığını, bankadan kredi çekecek imkanı da bulunmadığını anlatan Kazım Delal, “Bu adamlar ne devlet tanıyor, ne yasa, ne de hukuk. Hiçbir izin, belge, proje yok. Gelmişler, bölgenin içme suyuna HES yapıyor ve kimseyi de takmıyorlar. Hukuk mücadelemizi veriyoruz. Ama mahkeme bilirkişi ücreti istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çözüm yolu arıyorum” dedi.

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