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HES inşaatındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

Ali GÖKDALKOZAN(Adana), () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşamını yitiren işçi Sefer Aktaş (25), Kozan ilçesinde düzenlenen...

HES inşaatındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

Ali GÖKDALKOZAN(Adana), () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşamını yitiren işçi Sefer Aktaş (25), Kozan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Aladağ ilçesine bağlı Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda meydana gelen olayda santralde yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması sonucu, kapak önünde çalışan 4 işçi yaralandı. Ancak yaralı işçilerden Sefer Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer işçiler İdris Özcan (48), Serkan Demir (36)  ve Selçuk Çoklu (38) ise Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Evli 1 çocuk babası Sefer Aktaş için bugün Kozan ilçesindeki Çanaklı Ümmü Gülsüm Camii'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Sefer Aktaş, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. 

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