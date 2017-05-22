Herkesin merak ettiği Etiyopyalı çocuk müsteşarın evlatlığı

ANTALYA'da Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali açılışında protokolün en ön sırasında oturan ve herkesin kim olduğunu merak ettiği Etiyopyalı 3 yaşındaki Adem'in, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı.Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell'in desteğiyle başlatılan 'Zeka Küpü Projesi' kapsamında Türkiye'nin 4 bir yanında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocuklar, Antalya'da buluştu. BİLSEM'de eğitim gören çocukların ürün ve eserlerinin sergilendiği teknoloji, düşünce, proje paylaşımlarının sağlandığı Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali'nin açılış programı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve Turkcell yönetim kurulu üyesi Hilmi Güler'in katılımıyla yapıldı.TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ BEŞERİ SERMAYEMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu söyledi. "Ne petrolümüz ne doğalgazımız ne de madenlerimiz var" diyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:"Türkiye bugünkü gücünü beşeri sermayesiyle yakaladı ve dünyada en büyük ekonomi olarak 16'ncı sırada. Yeter mi, yetmez? Eksikliğimiz var. 860 trilyon değil 2 katrilyon dolar milli gelir istiyoruz, ihracatın 500 milyar dolar olmasını istiyoruz ve bunlar için eğitime daha çok önem vermemiz gerekiyor. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal ediyorsunuz demektir. Milli gelirden ayrılan paydan eğitime yüzde 5.8'ini ayırmaktayız. OECD üyesi kalkınmış ülkelerin ortalaması 5.7 ve OECD ülkelerinden daha çok kaynak aktarmaktayız."Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve dünyanın en genç profesörü unvanına sahip Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Türkiye'deki ilk ve ortaokullardan mezun olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:"'Asılacaksan bile İngiliz ipiyle asıl' denen bir dönemden kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi uydumuzu yapıyoruz, kendi füzemizi yaptığımız bir döneme geldik. İstiyoruz ki burada yetişen evlatlarımız geleceğin Türkiye'sinin yöneticisi olsun. Özel yetenekli çocuklarla inşallah Türkiye'nin yarını bugünden çok daha iyi olacaktır."ÇOK ÖZEL TASARLANMIŞ BİR PROJEBİLSEM'in çok özel tasarlanmış bir proje olduğunu belirten Hilmi Güler, dünyada 4'üncü sanayi devriminin yaşandığını ifade ederken, "Büyük bir hareketlilik yaşıyor. Türkiye ise. öğrenci zenginliği ve tecrübeli öğretim kadrosuyla bu büyük kalkınmada önemli katkılarda bulunacaktır. Ülkeleri teknoloji kullanan ve teknoloji üreten ülkeler olarak ikiye ayırdığımızda Türkiye'nin de teknoloji üreten ülkeler sınıfında olmasını istiyoruz. Endüstri 4.0'la beraber 2040'da dünyanın en büyük ekonomisinin 3'ü Asyalı olacağı hesaplanıyor. Birinci Çin, ikinci Hindistan, üçüncü ABD ve 4'üncüsü Japonya şeklinde 2040 projeksiyonu var. Türkiye doğu ve batı arasında enerji, bilim ve teknoloji, eğitim gibi alanlarda çok avantajlı bir ülke" dedi.MÜSTEŞAR YARDIMCISI ETİYOPYALI ADEM'İ EVLAT EDİNDİToplantıda protokolde en ön sırada Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve eşi Hamide Bilgili'nin kucağındaki Afrika kökenli sevimli çocuk dikkat çekti. Salondaki herkesin merakla takip ettiği çocuğu, Ahmet Emre Bilgili ve eşinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile Projesi' kapsamında evlat edindiği kaydedildi. Türkiye'de bakıma ihtiyaç duyan, sahipsiz çocuklar olduğunu belirten Ahmet Emre Bilgili, "Bakanlık bu çocukları en güzel şekilde sahiplendirmeye çalışıyor. Onun için de koruyucu aile diye bir sistem geliştirdi. Biz de bu sistem çerçevesinde Adem Bilgili adını verdiğimiz çocuğu sahiplendik. 7 aydır bizimle. Ona gerçek bir anne-baba olmaya, gerçek bir aile olmaya çalışıyoruz. 3 yaşını 21 Haziran'da dolduracak" diye konuştu.Müsteşar Yardımcısı Bilgili, çocuğun Etiyopya'dan Türkiye'ye nasıl geldiği konusundaki bilgilerin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda saklı olduğunu söyledi. Koruyucu ailesine 'anne-baba' diye hitap eden Adem Bilgili, kendisine 'Nerelisin' diye soranlara ise Adanalı olan müsteşar yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'yi kastederek 'Adanalıyım' diye yanıt verdi.

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