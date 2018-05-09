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Herakles Lahdi bereketi

TÜRKİYE'nin en zengin müzelerinden biri olan Antalya Müzesi, yurt dışına kaçırılan eserlerin geri dönmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. Özellikle Herakles Lahdi'nin getirilmesinden sonra müzenin ziyaretçi sayısı, 5 ayda yüzde 70...

Herakles Lahdi bereketi
TÜRKİYE'nin en zengin müzelerinden biri olan Antalya Müzesi, yurt dışına kaçırılan eserlerin geri dönmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. Özellikle Herakles Lahdi'nin getirilmesinden sonra müzenin ziyaretçi sayısı, 5 ayda yüzde 70 oranında arttı.
Türkiye'nin eser sayısı ve niteliği açısından zengin müzeleri arasında yer alan Antalya Müzesi, yurt dışından iadesi sağlanan tarihi eserlerle bu zenginliğini artırdı. 2011 yılında ABD'den getirtilen Herakles heykelinin üst kısmı ve geçen yıl Eylül ayında İsviçre'den iadesi sağlanan Herakles Lahdi ile taçlanan Antalya Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor. Tabiat tarihi ve prehistorya, tanrılar, lahitler, mozaik salonu, mermer portreler, imparatorlar salonu, etnografya salonu gibi 14 farklı sergi alanıyla ziyaretçileri ağırlayan müze, turizm sezonuyla birlikte haftanın yedi günü açık tutuluyor.
ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 70 ARTTI
Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre'nin Cenevre Gümrüğü'nde ele geçirilerek, 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geçen Eylül ayında, ait olduğu yere geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'nin gözbebeği konumunda yer alıyor. Lahit, ziyaretçi sayısını da yükseltti. Geçen yılın ilk 5 ayında 26 bin 805 kişinin ziyaret ettiği Antalya Müzesi'ni, bu yılın aynı döneminde yüzde 70 oranında artışla 45 bin 168 kişi ziyaret etti.

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