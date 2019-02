Her yıl okul 1'incisi olan Abdullah, bilgisayar mühendisi olmak istiyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde her yıl okul 1'incisi olan lise öğrencisi kas hastası, yürüme engelli Abdullah Akyıldız (18), bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti. İnsanların kendisine yardım ettiğini söyleyen Akyıldız, "Ben de onlara yardım etmek, yaşamlarına kolaylık katarak borcumu ödemek istiyorum" dedi.Sandıklı ilçesinde manav işleten Yılmaz (50) ve butik işleten Birdane Akdıldız (42) çiftinin iki oğlundan küçüğü Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Abdullah, kas hastalığıyla dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve ayağa kalkamayan Abdullah Akyıldız, tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla görüyor. Eğitime başladığı günden beri derslerinde başarı gösteren Abdullah, her yıl okul 1'incisi oldu. Dede Ali, anne Birdane ve baba Yılmaz Akyıldız'ın yardımlarıyla akülü aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okula gidip gelen Abdullah'ın gelecekteki hedefi ise bilgisayar mühendisi olmak, yeni yazılımlar üreterek insan hayatını kolaylaştırmak.'ABDULLAH İLE GURUR DUYUYORUM'Abdullah'ın okula gidip gelirken baş yardımcısı olan dedesi Ali Akyıldız, torununun kendi başına ihtiyaçlarını gideremediğini, bu nedenle sürekli yanında olduklarını kaydetti. Evden kucakta çıkararak akülü araca bindirip okula götürdüklerini, yine aynı şekilde eve taşıdıklarını kaydeden Ali Akyıldız, "Yemeğini yediriyoruz. Yanında vakit geçiriyoruz. Abdullah ile gurur duyuyorum. Her sene takdir belgesi alıyor ve hep okul birincisi oluyor" dedi.'KENDİMİ BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK GÖRÜYORUM'Okumayı çok sevdiğini söyleyen Abdullah Akyıldız ise anne ve babasının yanı sıra dedesinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydetti. Bilgisayar mühendisi veya mimar olmak istediğini belirten Abdullah Akyıldız, "Kendimi bir başarı hikayesi olarak görüyorum. Bilgisayar mühendisliği kolaylıkla yapabileceğim bir iş. Bilgisayar karşısında vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yazılım üretmek çok ilginç geliyor ve seviyorum. İnsanlığa faydalı olmak istiyorum. Halk bize yardımcı oluyorsa, bizim de halka bir şeyler vermemiz gerekiyor. Ben de onlara yardım etmek, yaşamlarına kolaylık katarak borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.'HALKIMIZ BİZE BAKIŞINI DEĞİŞTİRSİN'Eğitime başladığından beri okul birincisi olduğunu söyleyen Abdullah Akyıldız, “Derslerime her gün düzenli çalışıyorum. Ders çalışmayı çok seviyorum. Ders çalışmak kendimi güçlü hissettiriyor. Diğer taraftan engellilere gülümsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı insanların garip bakışları altında kalıyoruz. Artık halkımızdan bu bakışları görmek istemediğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.'ABDULLAH BİZİM HERŞEYİMİZ'Baba Yılmaz Akyıldız ise "Abdullah bizim her şeyimiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedeflerine ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi gururlandırıyor. Her sene okul birincisi oluyor. Öğretmenlerinin ve okulunun katkısı büyük. Bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. Bence engel, bir öğrencinin okuması için engel değil. Yeter ki azim olsun, çevreden katkı olsun. Herkes Abdullah durumunda olanları sevsin ve özürlü gibi bakmasın. Bu çocukları topluma kazandıralım, dışlamayalım. Devletimizin, öğretmenlerimizin verdiği emeğin karşılığını okuyarak, bir şeyler başararak ödemek istiyoruz. Abdullah da böyle istiyor" şeklinde konuştu.

