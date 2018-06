Her tercihe uygun tatil rotası Çanakkale

ÇANAKKALE'de, Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yıl dönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle ilan edilen '2018 Troya Yılı' kapsamında, etkinlikler ve tanıtım programlarını düzenleniyor.

2018'in Troya Yılı ilan edilmesi ile birlikte Troya Antik Kent başta olmak üzere, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerinin tanıtılacağı uluslararası stratejik ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı. Bu kapsamda 2018 Troya Yılı boyunca Çanakkale, mitolojisi, arkeoloji dünyasına yön veren kazıları, tarihi dokusu, eşsiz doğası, kendine has lezzetleri ve birbirinden farklı içerikteki etkinlikleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yaz sezonunun açılması ve bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Bir rota çizerek keyifli bir tatil geçirmek isteyen tatilciler için Çanakkale farklı alternatifler sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşabilirliği sayesinde yurtiçinden ve yurtdışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor.

Çanakkale, tarihsel kültür varlıklarına ilgi duyan, tatilini bir kültür rotası olarak planlayanlar için medeniyet tarihi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip. 2018'in 'Troya Yılı' ilan edilmesini sağlayan, antik medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilen, farklı dönemlere ait 9 ayrı medeniyetin izleri, dünyanın 7 kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliliği ile Troya Antik Kenti (Troya, Troia, İlion, İlium) 5000 yıllık geçmişi içinde barındırıyor. Ayrıca Assos Antik Liman, Aristotales'e ev sahipliği yapmış Behramkale Antik Kenti başta olmak üzere M.Ö 310'da kurulan Alexandria-Troas Antik Şehri ve Apollo Smintheus Tapınağı ile Çanakkale’nin her bir köşesi kültür ve tarih meraklılarını ağırlıyor.

Etrafında bulunan Antik Kentlerle birlikte, Türk şehitlikler, yabancı şehitlikler, anıtlar ve kitabeler, 4 kale ve 8 tabya ile ilçe merkezi ve köylerin bulunduğu Gelibolu Tarihi Yarımadası'nı da rotasına ekleyen turistler geçmişin izlerine bugün de tanıklık edebilecekler.

KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLER BİR ARADA

Yeşil ve mavinin kucaklaştığı koyları, temiz denizi ve korunaklı sahilleri ile Gökçeada ve Bozcaada, deniz, güneş ve kum tatili yapmayı planlayan tatilcileri bekliyor. Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarının yanı sıra dalış, surf ve kitesurf gibi aktiviteler ile Adalar (Gökçeada ve Bozcaada) farklı bir kaçamak için en ideal destinasyon merkezleri.

Ayrıca Çanakkale ve ilçelerinin uluslararası çevre ödülü mavi bayraklı 12 plajı bulunuyor. Çanakkale Merkez, Ayvacık, Biga, Ezine, Gökçeada ve Gelibolu’da bulunan mavi bayraklı plajlar birbirlerine yakın lokasyonda olmaları sayesinde tatilcilere her birini deneyimleme imkanı tanıyor.

Tatilini yeşillikler içinde, doğal güzelliklerle dolu ve sakin olarak geçirmek isteyenler için ise Kaz Dağları eşsiz bir seçenek sunuyor. Alpler'den sonra dünyanın en fazla oksijen oranına sahip bölgesi olan Kaz Dağları, insanı dinlendiren akarsuları, şelaleleri, etrafı saran enfes çam ağaçları ve alabalık çiftlikleriyle huzur, sessizlik ve gerçek anlamda bir dinlenme için tercih edilecek noktaların en başında geliyor.

Kendine has sakin dokusu, yeşil ve mavinin birleştiği huzur veren doğası, hareket ve eğlenceyi sevenler için uygun aktivite seçenekleri, birbirinden güzel otelleri, zengin seçenekler sunan restoranları, dikkat çekici kültürel ve arkeolojik alanları ile Çanakkale bir tatilden beklenen tüm başlıkları bir arada sunuyor.



