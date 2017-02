Her sabah 'helallik' alarak evden çıkıyorlar

ANTALYA'da 42 istasyonda 24 saat görev yapan 553 itfaiye eri, 2016 yılında 14 bin olaya müdahale etti. 9 binini yangınların oluşturduğu olaylara ortalama 8 dakikada ulaşan itfaiyeciler, her sabah göreve gelirken geri dönemeyecekleri düşüncesiyle ailelerinden 'helallik' alarak evden ayrılıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye erleri, 7 gün 24 saat ateşe karşı duruyor. Kendilerini 'İnsanların kaçarak uzaklaştığı şeye biz koşarak yakınlaşıyoruz' şeklinde tanımlayan itfaiye çalışanlarının temel amacı, olabildiğince hızlı ve atik olmak. İtfaiye erleri, yangın, sel, yüksekten düşmeler, intihar teşebbüsleri, arama kurtarma gibi olaylar dışındaki zamanlarını yaşam merkezi haline getirdikleri istasyonlarında geçiriyor. Yemeklerini kendileri pişiren çalışanlar bulaşıklarını da yine kendileri yıkıyor. Zamanlarının büyük kısmını kendilerinden yardım istenilmesini beklemekle geçiren çalışanlardan bazıları bekleme sürelerinde kitap okurken, bazıları da televizyon izliyor. Bir başka grup ise aralarında sohbet ederek zamanı değerlendiriyor.



AİLELERİNDEN HELALİK ALARAK İŞE GELİYORLAR



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, bütünşehir yasasının ardından kentin 19 ilçesinde 42 istasyon 553 personelle görev yaptıklarını belirtti. Görevlerinin zor ve tehlikeli olduğunu belirten Kısa, "Çalışan arkadaşlarımız gün içerisinde nasıl bir olaya gideceklerini bilemedikleri için ailelerinden helallik alarak evlerinden ayrılıyor. Bu meslekte büyük pay Allah rızası için görev yapmaktan geçiyor" dedi.



Vardiya amiri Yakup Uysal da sabah eşinden ve çocuklarından helallik alarak göreve geldiğini belirterek, "Özel günlerin birçoğunda ailemizin yanında olamıyoruz. Bu durum ailemizde üzüntüye neden olsa da biz önemli bir görev yapıyoruz. Gittiğimiz olayların birçoğu üzücü. İnsanların kaçtığı yere biz gidiyoruz" dedi.

İtfaiye eri Kerim Orakçıoğlu da her sabah ailesinden helallik isteyerek göreve gelenler arasında. Görev sırasında neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirten Orakçıoğlu, "Gittiğimiz görevler insanların canının yandığı ve kaçarak uzaklaştıkları görevler" dedi.



Sanata ilgisi nedeniyle arkadaşları arasında 'Sanatçı itfaiyeci' olarak anılan itfaiye eri Feyyaz Özener ise "İtfaiyeciliğe ilk başladığımda yangında duman nedeniyle bazen elimizi bile göremeyeceğimiz söylenmişti. 'O zaman orada ne işimiz var?' diye sorduğumda bana 'El yordamıyla ateş arıyoruz' demişlerdi. İşte itfaiyecilik aşkla yapılan böyle bir meslek" diye konuştu.



15 SANİYEDE İSTASYONU TERK EDİP 8 DAKİKADA OLAY YERİNDE OLUYORLAR



İstasyonda her acil durumun bir ikaz şekli bulunuyor. Ev, iş yeri ve araç yangınları ise en üst düzey alarm grubu içerisinde yer alıyor. Çalışanlar bu durumlarda en hızlı şekilde istasyonu terk edip olay yerine intikal etmek zorunda. İtfaiye erleri göreve gitmek üzere tam donanımlı araçlarına bindikten 15 saniye sonra istasyonu terk etmiş oluyor. Yangına dayanıklı özel kıyafetlerini ise araçların içerisinde hareket halindeyken giyiniyorlar.



2016 yılı verilerini paylaşan Daire Başkanı Kısa, 10 dakika olarak belirledikleri vakaya müdahale süresini 8 dakika olarak standart üstü bir hızda gerçekleştirdiklerini belirterek, "2016 yılında 14 bin olaya müdahale edildi. Bu olayların 9 bin 269'unu çeşitli yangınlar olurken 5 bin civarı da başta trafik kazaları olmak çeşitli kurtarma faaliyetleriydi" dedi.