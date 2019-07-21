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Her rengi ve deseni ayrı bir öyküyü anlatıyor

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ın Eşme ilçesinin geleneksel Türk el sanatlarından dokuma kilimleri, kendine has desen ve renkleriyle diğer Anadolu kilimlerinden ayrılıyor. Eşmeli kadınların duygularını, düşüncelerini ve özlemlerini yansıtarak...

Her rengi ve deseni ayrı bir öyküyü anlatıyor

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ın Eşme ilçesinin geleneksel Türk el sanatlarından dokuma kilimleri, kendine has desen ve renkleriyle diğer Anadolu kilimlerinden ayrılıyor. Eşmeli kadınların duygularını, düşüncelerini ve özlemlerini yansıtarak kök boyayla dokunan kilimler, ilgi görüyor. 
Anadolu'da yüzyıllardır süren geleneksel Türk el sanatlarından kilim dokumacılığı, ustalarının elinde günümüzde de varlığını sürdürüyor. Dokunduğu yörenin ismini alan Anadolu kilimlerinden Eşme kilimi, kendine has desen ve renk bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Eşme kilimleri kök boya ve atkısı, çözgüsü yün olan pastel donuk renklerden oluşuyor. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert renkleri, Eşme kilimlerinde daha çok tercih ediliyor. Eşme kilimlerinde yeşil renk muradı, mavi renk ümidi, kırmızı renk tutkulu sevgiyi, mor ise kederi simgeliyor. Bu nedenle tasarlanan her kilim, ayrı bir öyküyü anlatıyor.
Eşme kilimlerinin en önemli özelliğinin kök boyasından yapılması olduğunu söyleyen Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, "Eşme kilimimiz 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Yörük kültürünü de yansıttığı için 13'üncü yüzyıla kadar dayandığı da rivayet edilmektedir. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik, gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılmaktadır. Çeşitli renkleri bulunmaktadır. Kilimleri dokuyan kadınlarımız, kendi duygularını, düşüncelerini ve özlemlerini yansıtıyorlar" dedi.
Öte yandan ortalama bir Eşme kiliminin metrekaresinin 600 TL'den satıldığı belirtildi.

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