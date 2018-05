Her gün temizledikleri uçakla ilk kez yolculuk yapıp, İstanbul'u gezdiler

GAZİANTEP Havalimanı'nda her gün onlarca uçağın temizliğini yapan ve daha önce hiç uçak yolculuğu yapmayan 12 kadın çalışan, hayatlarında ilk kez bindikleri uçakla İstanbul'a gitti. Kadınlar, İstanbul'da tarihi yerleri gezdi.Gaziantep Havalimanı'nda yıllardır çalışan aralarında temizlik işçisi ve şoförlerin de bulunduğu 12 kadın, hayatlarında ilk defa uçakla yolculuk yapmanın keyfini yaşadı. Her gün mesailerinin başlamasıyla havalimanına gelen kadın çalışanlar, sefer öncesi bindikleri uçaklarda temizlik yaparak binlerce yolcunun konforlu uçuş yapmasını sağlıyor.Her gün temizliğini yaptıkları uçakla kadınların hiç yolculuk yapmadığını öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışanların bütün masraflarını karşılayarak uçakla İstanbul'a gitmelerini sağladı. Çarşamba günü sabah saatlerinde havalimanına gelen kadınlar, ilk defa sivil kıyafetle girdikleri aprondan kendileri için yer ayırtılan İstanbul uçağına bindi. Atatürk Havalimanı'nda kendilerini karşılayan tur otobüsüne binen kadınlar, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Topkapı Sarayı ve Ayasofya'yı dolaşan kadınlar, Sultanahmet'te köfte yedi, Eminönü'nde deniz manzarasına karşı çay içti.GÜNDE 10-15 UÇAK TEMİZLİYORUZKadınlardan Firdevs Yılmaz, ilk defa uçakla seyahat ettiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Firdevs Yılmaz, 3 yıldır uçak temizliği yaptığını belirterek, "Günde 10-15 uçağa binerek temizlik yapıyoruz. Şimdiye kadar hiç uçmadık. Temizlik yaptığımız uçaklarla hiç yolculuk yapma fırsatımız olmamıştı. Çok mutluyuz" dedi.Leyla Demiraslan da yıllardır havalimanında çalıştığını belirterek, "Havalimanında çalışırken, Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i görünce daha önce hiç uçmadığımızı söyledik. Şimdi burada İstanbul'da arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.'UÇAK NASIL HAVADA KALIR DİYE MERAK EDİYORDUM'3 yıldır havalimanında uçak temizlediğini anlatan Emine Yıldırım ise, "Ben uçağa temizliğe çıktığımda kendimi otobüse biniyor zannediyordum. Uçakların havada nasıl kaldığını merak ediyordum. Bize de uçmak nasip oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.'HAKLI BİR TALEPLERİ VARDI, BİZ DE GERÇEKLEŞTİRDİK'İstanbul gezisinin ardından tekrar uçakla Gaziantep'e gelen kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Şahin, kadınlarla sohbet ederek ilk uçuş deneyimlerini dinledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Şahin şunları dedi:"Zor şartlarda hanımlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. Büyük bir emekle çalışıyorlar. Ben her seferinde onlarla sohbet ederken, özellikle bazı kız kardeşlerimizin gelip, 'başkanım biz bunun etrafında çalışıyoruz ama hiç uçmadık, sizden destek bekliyoruz' dediler. Yaklaşık 3 ay önce bu talep gelince, havaların biraz ısınmasını bekledik. Bunu bir kültür turuna dönüştürdük. Haklı bir talepleri vardı. Çünkü emek verdikleri, gayret gösterdikleri, yolculara destek verdikleri yerde, onların bu uçağın içerisindeki yaşananları görebilmesi haklarıydı. Bunun önemli bir talep olduğunu gördük, dilek ve temennilerini önemsedik. Arkadaşlarımızla onlar için çalışma yaptık. İlk kez uçağa bindiler. İlk kez İstanbul'a gittiler, tarihi yerleri günübirlik turla gezerek gördüler ve döndüler. Çok mutlular, onların mutluluğu karşısında bizde çok mutluyuz."Havalimanında çalışan kadınlar, Şahin'e teşekkür ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

