Her gün temizledikleri uçakla ilk kez yolculuk yapıp, İstanbul'u gezdiler / Ek Fotoğraf
05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
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