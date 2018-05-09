Hepsiburada'dan Anneler Günü’ne özel hediyeler

E-TİCARET platformu Hepsiburada, Anneler Günü'ne özel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor.

Site, #sevgininizikalsınsloganıyla, Anneler Günü için annelerin hatıralarında iz bırakacak milyonlarca hediye seçeneği sunuyor. Geniş ürün çeşitliliğine sahip sitede, annelerin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, zevklerine ve tarzlarına göre pek çok seçenek var. Hediyeler, "stil sahibi anneler", "bakımlı anneler", "teknolojik anneler", "enerjisi hiç bitmeyen sportif anneler" gibi temalar altında buluşurken İstanbul’da alışverişlerini son dakikaya bırakanlar için aynı gün teslimat seçeneği de sitenin sunduğu imkanlar arasında yer alıyor.

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