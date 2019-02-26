'Hep Yek 3' oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

Özgür Bakar'ın yönettiği 'Hep Yek 3' filminin oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları'ndaki özel gösterimde izleyicileriyle buluştu. İlk iki filmle dikkatleri üzerine çeken Hep Yek serisinin üçüncüsü 'Hep Yek 3' filmi oyuncuları ve...

26 Şubat 2019 Salı 10:11