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Hemzemin geçit saatlerce geçit vermedi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı tek yol üzerinde bulunan hemzemin geçit onarım nedeniyle kapatıldı. Mahalleye yaklaşık 5 saat giriş-çıkış yapılamadı. Kuş...

Hemzemin geçit saatlerce geçit vermedi
BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı tek yol üzerinde bulunan hemzemin geçit onarım nedeniyle kapatıldı. Mahalleye yaklaşık 5 saat giriş-çıkış yapılamadı. Kuş Cenneti Milli Parkı’na ziyaret için gelenler de geri döndü.
Balıkesir-Bandırma arası demiryolu hattı ile kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan tek yolun kesişiminde bulunan hemzemin geçit, demiryolundaki çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sırasında Kuş Cenneti Milli Parkı’na ziyaret için gelenler de döndü. Mahallede oturanlar da araçlarını yol kenarında bırakıp yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldı. Bu sırada evi mahallede bulunan bir çift, aracını yola park etti ve bebek arabasıyla yola koyuldu. Genç çiftin bebekleriyle geçişi demiryolu çalışanları yardımıyla gerçekleşti.
Yolun saatlerce kapanmasına mahalleli tepki gösterdi. Bir sürücünün, olası bir yangında itfaiye araçlarının ve bir hastalık durumunda da ambulansın nereden geçeceğini sorup, hemzemin geçidin kapatılmasına tepki göstermesi üzerine demiryolu görevlileri alternatif yol gösterdi. Ancak gösterilen yolun da kapalı olduğu görüldü. Hemzemin geçit saat 18.00 sıralarında açılarak, yolda ulaşım normale döndü.

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