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Hemşireyi öldüren eski sevgiliye 35 yıl hapis cezası

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen yıl ayrıldığı sevgilisi hemşire Halime Çetin'i barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle öldüren Hayrettin Özcömert, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gazimağusa Devlet...

Hemşireyi öldüren eski sevgiliye 35 yıl hapis cezası
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen yıl ayrıldığı sevgilisi hemşire Halime Çetin'i barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle öldüren Hayrettin Özcömert, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hemşire Halime Çetin, eski sevgilisi Hayrettin Özcömert'in barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine 5 Ekim 2017'de Çetin ile Özcömert arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayrettin Özcömert, av tüfeğiyle Halime Çetin'i öldürdü. Aynı silahla intihara kalkışan Özcömert, yaralandı.
'HOŞGÖRÜYLE BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'
Olayla ilgili Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dün yapılan karar duruşmasında, sanık Hayrettin Özcömert, 'kasten adam öldürme' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun'un cezayı açıklarken, sanığın kendisini öldürmek istediğini, ancak başarılı olamadığını belirterek, "Bu hareketi sonucunda ciddi yaralanmaları oldu. Bu yaralanmaları ömrü boyunca iyileşmeyecek. Ancak, bunu sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir. Bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile bakmamız mümkün değildir" dedi.
'AŞK VE SEVGİ İLE AÇIKLANMASI KABUL EDİLEMEZ'
Bir erkeğin bir kadın üzerindeki etkisini kaybetmesi sonrasında şiddete başvurmasının güçsüzlüğün bir göstergesi olduğunu söyleyen Aksun, "Gönül ilişkileri içerisinde mutluluk olduğu kadar, mutsuzluk da ayrılık da vardır. Kişilerin birbirlerini sevmeye zorlanması veya ilişkinin devamına veya kendisinden başka birisiyle gönül ilişkisi kurmaması noktasında zorlanması ne toplumun yapısına ne de cinsiyet arası eşitliğe uymaz" diye konuştu.
Sanığın eski sevgilisini, 'duyduğu aşktan ötürü öldürdüğünü' anlattığına dikkat çeken Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, "Bunu, aşk ve sevgi ile açıklaması kabul edilemez" dedi. Aksun, sanığa 'mülayim' bir ceza vermenin imkansız olduğunu belirtti.

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