Hemşirelerin zorunlu stajda istedikleri oldu

İSTANBUL Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı'na kayıt yaptırıp açıktan öğrenim gören 1000 hemşireye, çalıştıkları hastaneler yerine sadece İstanbul'da staj yapma zorunluluğu kaldırıldı. Öğrenciler, yaşadıkları kentte ve çalıştıkları hastanelerde staj yapabilecek. Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ve yönetmelik değişikliği ile 26 Kasım 2014'te ön lisans mezunu sağlık çalışanlarına 'lisans mezunu' olma olanağı sağlandı. Bu olanak çerçevesinde, 2015 yılının güz döneminde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı'na 1000 hemşire kayıt yaptırdı. Erzurum Atatürk, Malatya İnönü ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi gibi yüksek öğrenim kurumları da çok sayıda öğrenciyi kabul etti.ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİYaklaşık 1.5 yıldır AUZEF'te açıktan eğitim gören öğrenciler, 4 Ocak'ta yayınlanan AUZEF Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Klinik Uygulama (Staj) Rehberi ile şaşkınlık yaşadı. Klinik Uygulama (Staj) Koordinatörü Prof. Dr. Aytolan Yıldırım imzasıyla yayınlanan rehberde, bölümde uygulanan 20 günlük staj görevinin yalnızca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Çapa ve Cerrahpaşa Hastanesi'nde yapılabileceği belirtildi. Öğrenciler bu karara tepki gösterip, Malatya, Erzurum ve Samsun'daki öğrencilerin çalıştıkları kurumlarda staj yapabildiğini belirterek, AUZEF'e başvurarak sorunun çözülmesini istedi. Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan 26 yıllık hemşire Şerife Poçulu Tekin de, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.İSTANBUL ŞARTI KALDIRILDISorunun basına yansıması ardından İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerin istemini kabul etti. AUZEF Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Klinik Uygulama Rehberi'nde İstanbul'daki staj zorunluluğu kaldırılarak "Öğrenciler klinik uygulamalarını, ikamet ettikleri ilde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesi'nde yapabilir. Öğrenci, Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesi'nde çalışıyorsa klinik uygulamasını kendi çalıştığı kurumda yapabilir ancak çalıştığı birim ya da servis dışında yapması zorunludur" ifadesi eklendi.

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