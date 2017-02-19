Hemşirelerin zorunlu stajda istedikleri oldu

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Yaklaşık 1.5 yıldır AUZEF'te açıktan eğitim gören öğrenciler, 4 Ocak'ta yayınlanan AUZEF Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Klinik Uygulama (Staj) Rehberi ile şaşkınlık yaşadı. Klinik Uygulama (Staj) Koordinatörü Prof. Dr. Aytolan Yıldırım imzasıyla yayınlanan rehberde, bölümde uygulanan 20 günlük staj görevinin yalnızca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Çapa ve Cerrahpaşa Hastanesi'nde yapılabileceği belirtildi. Öğrenciler bu karara tepki gösterip, Malatya, Erzurum ve Samsun'daki öğrencilerin çalıştıkları kurumlarda staj yapabildiğini belirterek, AUZEF'e başvurarak sorunun çözülmesini istedi. Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan 26 yıllık hemşire Şerife Poçulu Tekin de, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
İSTANBUL ŞARTI KALDIRILDI
Sorunun basına yansıması ardından İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerin istemini kabul etti. AUZEF Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Klinik Uygulama Rehberi'nde İstanbul'daki staj zorunluluğu kaldırılarak "Öğrenciler klinik uygulamalarını, ikamet ettikleri ilde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesi'nde yapabilir. Öğrenci, Eğitim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite Hastanesi'nde çalışıyorsa klinik uygulamasını kendi çalıştığı kurumda yapabilir ancak çalıştığı birim ya da servis dışında yapması zorunludur" ifadesi eklendi.
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