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Hem öğretmen, hem öğrenci, hem de sanatçı (ÖZEL)

ÇUKUROVA Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Hınar Taşkın (32), 8 yıl önce öğretmen olarak atandığı Diyarbakır'da resimle başladığı sanat yolcuğunu heykeltıraşlıkla devam ettiriyor. Çoğunluğunu satın aldığı atık malzemeleri...

GENEL 13.11.2019, 12:05
ÇUKUROVA Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Hınar Taşkın (32), 8 yıl önce öğretmen olarak atandığı Diyarbakır'da resimle başladığı sanat yolcuğunu heykeltıraşlıkla devam ettiriyor. Çoğunluğunu satın aldığı atık malzemeleri sanata dönüştüren Taşkın, geçtiğimiz aylarda ilk sergisini açtı. Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Bölümü'nde okurken, bundan sonraki hedefinin ise dünya çapında bir sanatçı olarak tanınmak olduğunu söyledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 8 yıl önce mezun olan Hınar Taşkın, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'da öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmenliğinin yanı sıra Taşkın, resim ve heykeltıraş sanatına olan ilgisini yaptığı çeşitli çalışmalarla sürdürdü. Diyarbakır'da görev yaptığı süre içerisinde resim sanatına merak saran Taşkın, kendisini geliştirerek heykeltıraşlık yapmaya başladı. Yaptığı işte daha da ilerlemek için üniversite sınavlarına giren Taşkın, Dicle Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Bölümü'nü kazanarak, hem öğretmen hem sanatçı hem de öğrencili olmayı başardı.

ATIK TELLERİ HEYKELE DÖNÜŞTÜRDÜ

2011’den beri sanatla ilgilendiğini anlatan Taşkın, atık telleri heykele dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Son 3 yıldır heykelle uğraşıyorum. Son 1 yıldır tel üzerine çalışıyorum. Teli atarsak atık olur ama bir heykel için çalışırsak sanat eseri olur. Bu inşaat teli olarak geçiyor. Ben inşaat teli olarak satın alıyorum. Sonrasında çeşitli çalışmalara dönüyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi, bir ağaç parçasını, bir dal parçasını kullanabiliyorum. Bu bir tel de olabiliyor. Yani inşaatlarda bağlama teli olarak kullanılan bir materyal benim elime geldiğinde bir sanat eserine dönüşebiliyor. Verdiğiniz değerle, ona baktığınız gözle ilgili bir şey bu. Bu biraz bakış açımızla ilgili bir şey. Birkaç ay önce bir sergim oldu. İlk solo sergimdi. Diyarbakır'da A4 Atölyede gerçekleşti. Başka bir sergi ne zaman olur bilmiyorum ama yeni bir şeyler katarak ilerlemeye çalışıyorum. Benim için önemli olan sanatla iç içe olmak sanatla uğraşmak."

‘HOBİ OLARAK BAŞLADIM’

Kendisinin sanat yolculuğunun çok başında olduğunu söyleyen Taşkın, "Kendimi geliştirmek için, bir şeyler katabilmek için çok uzun bir yolum var. Bunun için çok çalışacağım. Hayalim bu alanda çok iyi bir noktaya gelmek. Şu an için odak noktam da bu. Ben bu işe 10 yıl önce hobi olarak başlamıştım. Belki daha da eski. Ama şu anda sanat benim için hobiden çok çok öte bir şey, hayatımın odak noktası. Bütün planlarımı, bütün aldığım kararları, attığım her adımı buna göre planlayarak yapıyorum. Varoluş sebebim bu artık. Öyle düşünüyorum" diye konuştu.

 

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