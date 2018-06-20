Hem makinist hem mühendis hem öğretmen hem de anne

SAMSUN'da hafif raylı sistemde görev yapan kadın makinist (tramvay sürücüsü-vatman) 2 çocuk annesi Hilal Arıkan (34), 2007 yılında yapı tasarım öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 2008'de makinist olarak çalışmaya başladı. Bu süre içinde sınava girip inşaat mühendisliği bölümünü kazandı. Bir yandan çalışıp bir yandan okula giden Arıkan bu yıl mezun oldu. Hem makinist, hem öğretmen, hem inşaat mühendisi hem de iki çocuk annesi olan Arıkan, çalışma azmi ve okuma gayreti ile takdir topladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem'de 47 erkek, 36 kadın makinist görev yapıyor. Samulaş (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayii ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen hafif raylı sistemde 30 kilometrelik hatta, 36 durak bulunurken 29 tramvay hizmet veriyor. Kadın makinistler arasında bulunan Hilal Arıkan ise çalışma azmi, gayreti, okuma isteği ile dikkat çekiyor. 2007 yılında yapı tasarım öğretmenliği bölümünden mezun olan Arıkan, bir yıl sonra hafif raylı sistemde makinist olarak çalışmaya başladı. 7 ve 1 yaşında iki çocuğu bulunan Arıkan, 2016 yılında tekrar sınava girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Hem çalışıp hem de eğitimine devam eden Arıkan, bu yıl mezun oldu.

HAMİLEYKEN ÇALIŞIP, OKULA GİTTİ

Hamileyken bile bir yandan çalışıp bir yandan da okuluna gittiğini söyleyen Arıkan, "Yapı tasarım öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için bu bölümde gördüğüm 36 saatlik ortak dersten muaf oldum ve kalan derslere 2 yıl içerisinde girip okulumdan mezun olmayı başardım. İşim vardiyalı olduğu için. Sabah vardiyası 05.00'te başlıyor 14.00'te bitiyor. Ben örgün öğretimde okudum. Sabah çalıştığımda akşam derslerine, akşam çalıştığımda da sabah derslerine katıldım. Bu şekilde eğitimimi tamamladım. Çok yoğun bir dönem geçirdim. Bölüm çok zor ve dikkat gerektiren bir bölüm. Çalışarak ve emek harcayarak bitirdim. Bu süre içinde hatta hamileydim, doğum yaptım ama buna rağmen hem işimi hem okulumu aksatmadım" dedi.

'BOŞ DURMAYI SEVMİYORUM'

Makinistliğin zor bir meslek olduğunu söyleyen Arıkan, "İşimi çok seviyorum. İlk olarak tramvayı süren bir kadın makinist görenler çok şaşırıyordu. 'Nasıl bunu bir bayan sürer' diye hayret ediyordu. İnsanlar artık alıştı. Kadın erkek ayrımı yapmadan kadınların da her işi yapabileceğini biz kanıtlamış olduk. Tramvay kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok büyük bir sorumluluk. Yüzlerce insanının canı size emanet oluyor" diye konuştu.

Arıkan, boş durmayı sevmeyen bir insan olduğunu dile getirerek, "Ben inşaat alanında da kendimi geliştirmek istedim bir katkım olsun istedim. Her şeyin başı azim ve çalışmak. Olduğunuz konumlarda daha iyi nasıl yapabilirim daha nasıl faydalı olabilirim diye düşünmek gerekiyor. Emek harcayarak ben mühendisliği bitirdim. Artık hem makinistim, hem öğretmenim, hem inşaat mühendisiyim hem de en önemlisi 2 çocuk annesiyim" diye konuştu.



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