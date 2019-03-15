Hem çekti hem ağladı



Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () BEYLIKDÜZÜ'nde bir kadın çatı katındaki dairesinin alev alev yanışını hem cep telefonuyla çekti, hem de ağladı.

Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi Bilgi Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bir süredir eşiyle sorun yaşayan F.E isimli kadın, dışarıda buluştuğu eşi R.E. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kadın evine döndü. F.E çatı katındaki evinin kapısını açtığında dumanı görünce, evdeki yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. F.E. alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı daireye müdahale etti.

HEM AĞLADI HEMDE EVİNİN YANMASINI KAYDETTİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, F.E. cep telefonuyla yanan evini kayda aldı. F.E. hüngür hüngür ağlayarak evinin yanışını çekti. Cep telefonu görüntülerinde daire yanarken, F.E. isimli kadının da ağladığı duyuluyor.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarın saatte yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından ortaya çıkacak. Polis ekipleri de yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)