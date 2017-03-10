Helikopterin çarptığı kulede inceleme

Enver ALAS-Ali AKSOYER/iSTANBUL, () Büyükçekmece'de helikopterin düştüğü olayda görgü tanıkları helikopterin TV Kulesinin antenine çarptıktan sonra düştüğünü belirtti. Kule çevresinde polis inceleme yapıyor.
(FOTOĞRAF)
Enver ALAS-Ali AKSOYER/iSTANBUL, () Büyükçekmece'de helikopterin düştüğü olayda görgü tanıkları helikopterin TV Kulesinin antenine çarptıktan sonra düştüğünü belirtti. Kule çevresinde polis inceleme...
10 Mart 2017 Cuma 12:38
Enver ALAS-Ali AKSOYER/iSTANBUL, () Büyükçekmece'de helikopterin düştüğü olayda görgü tanıkları helikopterin TV Kulesinin antenine çarptıktan sonra düştüğünü belirtti. Kule çevresinde polis inceleme yapıyor.
(FOTOĞRAF)
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