'Helikopterden Başbakanın indiğini gördük şaşırdık'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın dün helikopterinin indiği Kale Mahallesi sakinleri o anları anlattı. Mahalle halkı Başbakan Yıldırım'ı görünce şoke olduklarını, birlikte 1 metre kar içinde yürüyerek yola kadar eşlik ettiklerini söyledi.Başbakan Binali Yıldırım dün Muş mitingi için geldiği kentte sis yüzünden helikopteri Kale Mahallesine iniş yaptı. Mahalle sakinleri Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılarında görünce önce inanamadıklarını ve karda yürürken eşlik ettiklerini bildirdiler. Mahalle sakinlerinden Mesut Güngör, şunları söyledi:“Hava sisliydi, helikopter geldi buraya indi. Karşılamaya gittim. Yanında Veysi Kaynak, Mehmet Şimşek’ti. Bir baktım helikopter burada. Demek ki nasip Başbakanı nasıl burada karşıladık hayrette kaldık."Aynı mahalleden Behçet Demirel, “1 metreye yakın kar vardı. Bata çıka gitti. helikopter bu alan açıktı buraya kondu. Mahallemiz eski bir mahalle" diye konuştu.Kale Mahallesinden Fatih Aktaş ise “Pencereyi açtık baktık helikopter indi. Baktık başbakan iniyor, onu gördük şaşırdık. Ona yardım ettik kardan çıkarıp getirdik yolun üstüne" dedi.

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