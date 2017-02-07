Helenistik Dönem'e ait 1 milyon liralık mücevher ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 kişinin evine operasyon yapan polis, Helenistik Dönem'e ait olduğu öne sürülen piyasada 1 milyon liraya alıcı bulabileceği belirtilen mücevherat ele geçirdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ş.D.'nin Yatağan İlçesi Çukuröz Mahallesi Karadiken Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığını öğrendi. Teknik ve fiziki takip ardından polisler, geçen cuma günü Ş.D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde Helenistik döneme ait olduğu belirlenen ve piyasada 1 milyon liraya kadar alıcı bulabileceği belirtilen mücevherat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.D., tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın el koyduğu 150 parçadan oluşan; içinde bileklik, küpe ve kolyenin yer aldığı mücevheratın Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilceği ifade edildi.



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