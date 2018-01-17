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Hediye tüfek yerine alınan 3 tekerlekli sandalye, Sakatlar Derneği'ne bağışlandı

KONYA'da Selçuk Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından düzenlenen konserde, tepkilere neden olan hediye tüfeğin yerine alınan 3 tekerlekli sandalye, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne teslim edildi. Selçuk...

Hediye tüfek yerine alınan 3 tekerlekli sandalye, Sakatlar Derneği'ne bağışlandı
KONYA'da Selçuk Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından düzenlenen konserde, tepkilere neden olan hediye tüfeğin yerine alınan 3 tekerlekli sandalye, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne teslim edildi.
Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören Ülkü Ocakları üyesi bir grup öğrenci, geçen 3 Ocak günü 
Alaeddin Keykubat Kampusu Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Ali Kınık'ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta'ya 2 av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.
3 TEKERLEKLİ SANDALYE SAKATLAR DERNEĞİNE BAĞIŞLANDI
Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, tüfeğin kabul edilmediğini, bunun yerine alınan 3 adet tekerlekli sandalyenin Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne teslim edildiğini  belirtti. Çini, şunları söyledi:
"Son zamanlarda bahsi geçen hediyenin prototip bir temsil olduğunu ıslarla belirtmemize rağmen, haksız karalama kampanyası başlatılmıştır. Faaliyetin gerçekleştiği gecede, daha önce belirttiğimiz gibi kabul edilmeyen av tüfeklerinin karşılı olarak talep hediye olarak tavsiye ettiğimiz 3 tekerlekli sandalye gelmiş ve tarafımızca Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne teslim edilmiştir. Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı, bu çirkin saldırı ve karalamalara en güzel cevabı vermiştir. 3  tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı’ya teslim edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

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