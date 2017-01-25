HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Eş Başkanların adlarının sitede neden olmadığını sordu

DİYARBAKIR, () - HDP Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dilekçe ile 94 siyasi partinin başkanı, kuruluş tarihi, telefonu, adresi ve üye sayısının yer aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının web sitesinde neden HDP'nin eş genel başkanlarının isimlerine yer verilmediğini sordu.

Nadir Yıldırım'ın, gönderdiği dilekçe ile HDP'nin gerçekleştirdiği tüm kongre tarihleri ile birlikte eş genel başkanlar ile merkez organlara ait tüm evrakın zamanında bildirildiğini kaydetti. Yıldırım, 22 Haziran 2014 tarihinden bugüne kadar görevde olan HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın isimlerinin Başsavcılık web sitesinden çıkarılmasının gerekçelerinin ivedilikle yazılı olarak taraflarına bildirilmesini istedi.

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