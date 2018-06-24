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HDP, Suruç'taki iddialara ilişkin YSK'ya başvurdu

DİYARBAKIR, () - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, oy kullanılan okullarda meydana geldiği iddia edilen ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. HDP Genel Merkezi'nden...

HDP, Suruç'taki iddialara ilişkin YSK'ya başvurdu

DİYARBAKIR, () - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, oy kullanılan okullarda meydana geldiği iddia edilen ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.
HDP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Partimizin YSK Temsilcisi Pınar Akdemir, Suruç Yukarı Bostancı İlkokulu, Suruç Hürriyet İlkokulu, Suruç Süleyman Şah Orta Okulu, Suruç Anadolu Lisesi, Suruç GAP Anadolu Lisesi, Suruç Atatürk İlkokulu ve Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için YSK'ya başvurdu. Akdemir, YSK'ya sunduğu dilekçede, silahlı grupların seçmenleri tehdit ettiği, söz konusu okullarda toplu oy kullanıldığı, HDP müşahit ve sandık görevlilerinin darp edildiği bilgilerini paylaşarak, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler yaşam bütünlüklerine gelecek bir saldırı endişesi ile gerekli itirazları yapma konusunda kaygı taşımaktadırlar. Bu sebeple konunun araştırılarak, acilen müdahale edilmesi gerekmektedirö ifadesini kullandı. Başvurularda YSK'nın her türlü provokasyonun engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunması istendi."

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