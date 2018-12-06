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HDP Şırnak milletvekillerinin açlık grevi sona erdi

HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 4 Aralık'ta başlattıkları 3 günlük açlık grevine, bugün düzenledikleri basın açıklamasıyla...

HDP Şırnak milletvekillerinin açlık grevi sona erdi
HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 4 Aralık'ta başlattıkları 3 günlük açlık grevine, bugün düzenledikleri basın açıklamasıyla son verdi.
31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlatan HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, parti binasında yaptıkları basın açıklaması ile açlık grevlerini sona erdirdiklerini duyurdu. HDP'li vekiller adına konuşan Özgüneş,  "Bilindiği üzere üç günlük açlık grevimiz söz konusuydu. Sona gelmiş bulunuyoruz. Bu açlık grevimizin temel espirisi bizim Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in, Öcalan üzerindeki tecridi kırmak. Kamuoyuna bu mevcut durumu yansıtmak. Vicdan sahibi olan demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hukuktan yana olan her kesimi herkesi sivil toplum örgütlerini, siyasi partiler ve hümanist çevrenin dikkatini çekmekti. Tabi biliyoruz yıllardır Öcalan’ın üzerinde bir tecrid söz konusu. Bu tecridin insan haklarıyla, hukukla vicdanla, uluslararası hukukla ya da Türkiye’nin iç hukuku ile hiçbir alakası yok. Leyla Güven arkadaşımızın talebi haklı bir taleptir. Mutlaka bu talebin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

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