HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a terör tutuklaması

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Bayram 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.