HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (2)

AİLELER, OĞULLARININ NASIL KAÇIRDIĞINI ANLATTI

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin aileleri konuştu.

Gaziantep’te yaşayan Altıntaş ailesi, oğulları Müslüm Altıntaş'ın (24), vatani görevini yaparken 2 Ekim 2015'te birliğine teslim olmak için gittiği Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce yanındaki arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte kaçırıldığı için bugün HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Teröristlerin, oğlunun görüntülerini internette yayınladığını anlatan Şevket Altıntaş, "4 sefer videolarını izledim. Bugün, yarın bırakılır diye çeşitli söylentiler oldu, ama hiç gerçekleşmedi. Yetkili ağızlar da bize birçok sefer gün verdiler, süre verdiler ama yerine gelmedi. Ne dedilerse yaptık. Konuşmaya korkuyorum, yoksa söylenecek öyle söz var ki. Ben Kürdüm, benim oğlumu niye kaçırdın, suçu ne, günahı ne? Niye kaçırıyorsun çocuğu, ne istiyorsun sen bu halktan? Ben Kürdüm ve insanım, suçum ne, günahım ne, bana bu acıyı niye yaşatıyorsun? Bana diyorlar ki; verilirse devlet zarar verir. Tamam arkadaşım bize teslim et, biz annesiyiz, babasıyız, biz de mi çocuğumuza zarar vereceğiz. Halk da biraz kendine gelsin, yeter artık" dedi.

TEK BİR OĞLUM VAR ONU DA GÖTÜRDÜLER

Songül Altıntaş ise oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, serbest bırakılması çağrısında bulundu. Altıntaş, “Çocuğumuz bir zarar vermiş olsa, bir çatışma olmuş olsa dersin bir suçu vardır onların nezdinde ama hiçbir şeyi yok. Çocuk sadece yolunda gidiyor, yolundan alıyorlar, götürüyorlar, kendimizi parçalıyoruz, çocuğumuzu bırakmıyorlar. Biz çocuğumuzu istiyoruz, bıraksınlar artık, yeter. Çocuğumuzun kimseye bir zararı olmamış, sadece vatani görevini yapmaya gitti. Tek bir oğlum var, onu da götürdüler” diye konuştu.

'ANNESİ HASTA OLDUĞU İÇİN BEN GELDİM'

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen Rahime Uymaz ise yeğeni polis memuru Sedat Yabalık’ın (34), 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde eşi ve 15 aylık kızının yanındayken teröristlerce alıkonularak kaçırıldığını söyleyerek, annesinin hastalığından dolayı oturma eylemine teyzesi olarak kendisinin katıldığını söyledi. Uymaz, yeğeninin nasıl kaçırıldığını şöyle anlattı:

"Diyarbakır Lice ilçesi yolunda özel aracında eşi ve çocuğunun yanından alındı. O gündür, bu gündür çocuğumuzun peşindeyiz ve haber alamıyoruz. Yardım bekliyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Anamur’dan geliyorum, annesi hasta olduğu için ben geldim. Kaçırıldığı zaman PKK üstlenmişti, kaçırıldıktan 6 ay sonra bir videosu yayınlandı, gayet ılımlıydı çocukların konuşması, tüm kayıpların yayınlanmıştı. Geçen yıl 8 Haziran’da bir görüntüsü daha yayınlandı. O gündür bu gündür daha haber alamadık."