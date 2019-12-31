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HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (2)
EMİNE ERDOĞAN'DAN AİLELERE ZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. HDP önündeki çadıra saat 12.40'ta gelen...
GENEL 31.12.2019, 13:50
EMİNE ERDOĞAN'DAN AİLELERE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. HDP önündeki çadıra saat 12.40'ta gelen Erdoğan, ailelerle görüştü. Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()
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