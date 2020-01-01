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HDP önündeki eylemde 121'inci gün

  Diyarbakır?da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 121'inci günde de sürdürdü. Kızı Hayal (17) için 3 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte oturma...

GENEL 01.01.2020, 13:16


 
Diyarbakır?da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 121'inci günde de sürdürdü. Kızı Hayal (17) için 3 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte oturma eylemini sürdüren Süheyla Demir, Kızım, Asmin'i daha görmemiş. Kızım çok duygusaldır. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Kardeşini görürse onun hatrı için gelir, güvenlik güçlerine teslim olur. Ailesine ve evine döner dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 121'inci günde eyleme devam etti.
'KIZIM KARDEŞİNİ GÖRÜRSE EVİNE DÖNER'
Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Yanında 3 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Hayal'in kardeşi Asmin'i görmediğini anlatan Demir, 121 gündür buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Yeni yıla girdik. Ben isterdim ki kızım da yanımda olsun. Bizi bu hale koyanlar utansın. İnşallah bizim ahımız onlara kalmaz. Onlar da inşallah önümüzdeki yıla böyle girerler. İçleri acıyla dolar. Onlar bizi evlatlarımızdan ayırdılar. İnşallah onların da evlatları onlardan ayrı düşer. İnşallah gelecek yeni yıla kızımla evimde girerim. Kızım, Asmin?i daha görmemiş. Eğer beni görüyorsa, beni duyuyorsa 121 gündür küçük kardeşiyle bekliyorum. Sen de biraz hakkım varsa, hakkım geçmişse gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Kapım sonsuza kadar sana açık. Arkandayım ve arkanda olmaya devam edeceğim. Seni çok özledim. Ben kızımı biliyorum. Kardeşini görürse kızım çok duygusaldır ve küçük çocukları çok sever. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Eğer görürse inşallah onun hatırı için gelir güvenlik güçlerine teslim olur. Ailesine ve evine döner dedi.  
'EMİNE ERDOĞAN?IN GELMESİ BİZE DAHA DA CESARET VERDİ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dün kendilerine yaptığı ziyarete de değinen Demir, Bizi çok mutlu etti. Daha da cesaret verdi. Daha da güçlendik. İnşallah ayağı bize uğurlu gelir. Evlatlarımız teker teker gelir. Asmin ile de baya ilgilendi. Küçük çocukları çok seviyor. O da anne olduğu için bizi en iyi o anlıyordur. Teker teker bizimle konuştu. Bizi biraz rahatlattı. Emine Erdoğan?ın da bizim arkamızda olması çok güzel bir şey diye konuştu.  

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