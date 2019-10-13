HDP önünde oturma eylemi yapan annelere, Bitlisli kadınlardan destek

BİTLİS'te bir grup kadın, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 41 gündür oturma eylemi yapan annelere destek vermek için bu kente gitti.Bitlis'te bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 140 kadın, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde 41 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek vermek için Diyarbakır'a gitti. Yolculuk öncesi kadınlar adına açıklama yapan Cahide Uzunselvi, Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını söyledi. Uzunselvi, şöyle konuştu:"Annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış, evlatlarının dönmesini isteyen anneler, ‘Başka canlar yanmasın’ diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklarıdır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. ‘Evladımın ölüsüne bile razıyım’ diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler ‘Anne acısının etiketi olmaz’ diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Tam 41 gündür Diyarbakır’da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ‘dur’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki; azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Bitlis’te sivil toplum kuruluşları olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız."Açıklamanın ardından kadınlar, araçlara binerek Diyarbakır’a doğru yola çıktı.