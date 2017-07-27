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HDP'nin vicdan ve adalet nöbeti 3'ncü gününde (2)

HDP'LİLER DÜDÜK ÇALARAK, GÜRÜLTÜ EYLEMİ YAPTI HDP'li milletvekillerinin 25 Temmuz'da başlattığı vicdan ve adalet nöbeti eylemi, merkez Kayapınar İlçesi Ceren Ekin Parkı'nda devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Sırrı Sürreya Önder,...

HDP'nin vicdan ve adalet nöbeti 3'ncü gününde (2)

HDP'LİLER DÜDÜK ÇALARAK, GÜRÜLTÜ EYLEMİ YAPTI
HDP'li milletvekillerinin 25 Temmuz'da başlattığı vicdan ve adalet nöbeti eylemi, merkez Kayapınar İlçesi Ceren Ekin Parkı'nda devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Sırrı Sürreya Önder, eylemin yapıldığı parka gelerek arkadaşlarına cümbüş çalarak moral verdi. Önder, bir süre sonra alandan ayrıldı.
Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Hüda Kaya, Garo Paylan, Behçet Yıldırım, Feleknas Uca, Müslüm Doğan, Nimetullah Erdoğmuş, Ziya Pir, Dilan Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk ile partinin üst düzey yöneticileri düdük çalarak, ellerindeki çubuklarla parktaki oturma banklarına vurarak gürültü eylemi yaptı. HDP'li milletvekillerinin vicdan ve adalet nöbeti eylemi, 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 

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