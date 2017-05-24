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HDP'nin tutuklu Milletvekili Çelik, 3 yaşındaki kızını cezaevinde yanına istedi

HDP'nin, 19 Nisan'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Muş'ta tutuklanan Milletvekili Burcu Çelik, kaldığı Ankara Sincan Cezaevi yönetimine başvurarak annesinin baktığı 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yayına almak istediğini...

HDP'nin tutuklu Milletvekili Çelik, 3 yaşındaki kızını cezaevinde yanına istedi
HDP'nin, 19 Nisan'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Muş'ta tutuklanan Milletvekili Burcu Çelik, kaldığı Ankara Sincan Cezaevi yönetimine başvurarak annesinin baktığı 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yayına almak istediğini bildirdi. Cezaevi yönetiminin kararı beklenirken, HDP'nin Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "Biz Milletvekili arkadaşımızın bırakılmasını bekliyorduk ve çocuğunun cezaevi ortamını görmesini arzu etmiyorduk. Ama malesef bırarkılmadığı için çocuğunu yayına almak istiyor" dedi.
Muş Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Nisan'da tutuklanan HDP Muş Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyon üyesi ve HDP Cezaevi Komisyon üyesi Burcu Çelik, 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yanına almak için kaldığı Ankara Sincan Cezaevi yönetimine buşvurdu. Ankara'da annesinin baktığı 3 yaşındaki kızını yanına isteyen HDP'li vekil Çelik'in talebine ilişkin Cezaevi yönetiminin kararı bekleniyor. 
HDP Grup Başkan vekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırımı, vekillerin tutuklanmasına sebep olan hukuksuzluğun ortadan kalkıp Milletvekili arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediklerini belirterek, "Biz Milletvekili arkadaşımızın bırakılmasını bekliyorduk ve çocuğunun cezaevi ortamını görmesini arzu etmiyorduk. Ama malesef bırarkılmadığı için çocuğunu yayına almak istiyor. Milletvekilimiz sadece yaptığı konuşmalardan dolayı yürütülen soruşturmada davasına bakmayan bir kadın hakim tarafından tutuklandı. Biz bu hukuksuzluğun bir an evvel son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.  

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