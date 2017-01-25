HDP Milletvekili Taşçıer adliyeye çıkarıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen, 'Zorla getirilme' kararı doğrultusunda Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Taşçıer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce yürüttüğü başka bir soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada verilen 'zorla getirilme' kararı doğrultusunda Taşçıer bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Taşçıer soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kaldı. Sosyal medyada, 'gözaltı' olarak geçen uygulamayı, HDP'li yetkililer gözaltı olmadığını ve zorla getirilme kararına istinaden Taşçıer'in ifade verdiğini söylediler.