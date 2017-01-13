HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, 'terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 4 Kasım'da tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne konulan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 2011 yılında 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze törenine katılarak 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek' suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, Nursel Aydoğan, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmayı, HDP Milletvekili Altan Tan, bazı parti yöneticileri ve Aydoğan'ın avukatları da katıldı.

Duruşmada savcının bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Nursel Aydoğan halen Milletvekili olduğunu ve yasama dokunulmazlığının devam ettiğini belirtti. Anayasa'ya eklenen geçici madde ile milletvekillerine sadece yargılama yolunun açıldığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:

"Anayasa'nın ilgili maddeleri gereği yasama dokunulmazlığım halen devam etmektedir. Tutuklu olduğum için yasama yetkimi kullanamıyorum. Hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Şu an Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Şu anda cezaevinde olduğum için Genel Kurul'daki görüşmelere katılamıyorum, oy kullanamıyorum. Bu hak ihlalanin sona ermesini istiyorum. Katıldığım etkinliklere örgüt çağrısı ile katılmadım. Ben milletvekili olarak kendi ilimdeki etkinliklere katıldım. Bunlarla suçlanmam kabul edilebilir değildir. Cenazelere ailelerle birlikte olmak için ve insani nedenlerle katıldım. Yargı siyasi iktidarın oluşturduğu bu baskı atmosferinden etkinlenmemeli. Biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partileri elbette eleştirebilir. Bu siyasi partiler arasındaki çekişmedir. Yargı bundan etkilenmemilidir. Hakkımdaki iddianameyi yazan savcı Ahmet Karaca MİT tırları ve FETÖ davalarından tutukludur. O dönemde Diyarbakır'da hangi sokakta ne olmuşsa dakika dakika yazılıp benim dosyama konulmuş. Davanın iddianamesi inanılmaz bir şekilde polis ve savcılık tarafından doldurulmuş."

Duruşmada daha sonra söz alan Aydoğan'ın avukatı Abdülkadir Güleç, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre milletvekili dokunulmazlığının devam etmesi nedeniyle müvekkilinin yargılanamayacağını belirterek, "MİT TIR'ları davasında yargılanan bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılama yapılıyor. Savcılık mütalaası da iddianamenin aynısıdır. Örgüt üyelerinin cenazelerine sadece HDP milletvekilleri katılmıyor. İktidar partisi Milletvekili Galip Ensarioğlu da daha önce katılmıştı. Hatta kendisi bir değil birden çok kez katıldığını ve bazı CHP milletvekillerinin de katıldığını bildiğini açıklamıştı. Kanun HDP ve AKP milletvekillerine ayrı ayrı mı işliyor?" dedi.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi. Daha sonra oturumu tekrar açan mahkeme, Nursel Aydoğan'ın katıldığı 5 etkinlikten dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlarından açılan davalarda yargılamanın ertelenmesine karar verdi.

Nursel Aydoğan'ı 'terör örgütü üyesi olmamamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet ve vesayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. Mahkeme ayrıca Aydoğan'ın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmasına hükmetti.

KADIN HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Nursel Aydoğan hakkındaki mahkumiyet kararı, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. Sanığın 2011 yılındaki 5 ayrı eylemi ile ilgiil yargılamanın ertelemesi kararı verildiği belirtilen muhalefet şerhinde kadın Hakim, "Bu eylemlerin subütuna ilişkin mahkememiz tarafından değerlendirme yapılamayıp işin esasına girilmeden erteleme kararı verilmiş olup, mahkememiz tarafından esas yönünden incelenmeyip suç oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmeyen eylemler nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken cezalandırılması yönündeki karara katılmıyorum" dedi.