HDP Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ifade verdi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme tebligatı yapan polislerle birlikte bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



Adıyaman, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Avukatları, Adıyaman'ın “ terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla ifade verdiğini, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını belirtti. Adıyaman ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



MİLLETVEKİLİ SABAH TWET ATMIŞTI



Mehmet Emin Adıyaman, sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" demişti.

