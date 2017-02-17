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HDP Milletvekili Ferhat Encü havalimanında gözaltına alındı (2)

MİLLETVEKİLİ ENCÜ TUTUKLANDI Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu yargılanan...

HDP Milletvekili Ferhat Encü havalimanında gözaltına alındı (2)

MİLLETVEKİLİ ENCÜ TUTUKLANDI
Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu yargılanan ve 15 Şubat'ta tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, savcılığın itirazı üzerine Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'nda gözaltına alınarak Cizre Adliyesi'ne götürüldü. Encü, yargılandığı Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Burada, savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü'nün tutuklanmasına karar verildi.

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