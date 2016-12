HDP'lilerden tutuklu milletvekillerine yeni yıl kartı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir grup HDP'li, tutuklu HDP milletvekilleri ile eş başkanlarına yeni yıl kartı gönderdi.

HDP Bodrum İlçe Eş başkanları Fulya Erdoğan ile Belgin Koç'un da aralarında bulunduğu 8 kişilik partili grup, bugün öğle saatlerinde Turgutreis PTT'sinde buluştu. Her biri, tutuklu bulunan partili milletvekili ve eş başkanlarına yeni yıl kartı gönderdi. Jandarmanın PTT'nin bulunduğu sokakta önlem aldığı görüldü.

Kartları postalayan gruptan Belgin Koç, "Yasa gereği basın açıklaması yapamıyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki; halkın seçtiği milletvekilleri ve eş başkanlarımız şu anda tecrit altında ve hukuksuz olarak tutuklu bulunmaktalar. Bu nedenle bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Yılbaşı kartlarımızda onlara bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diledik. Bu hukuk skandalları bir an önce son bulsun istiyoruz" dedi.

