HDP'li Ziya Pir'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - NATO Parlamenterler Asamblesi Alt Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçilen, ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle toplantılara katılamayan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in yurt dışına çıkış yasaklı adli kontrol kararı, yargılandığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kaldırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ziya Pir ile avukatları katıldı. İfadesinde mahkemede bulunmasının milletvekili olması ve dokunulmazlığı bulunması nedeniyle usulsüz olduğunu belirten Ziya Pir, "4 Kasım gecesi evimden zorla gözaltına alındığımda bana savcılığın gönderdiği çağrı kağıdı ulaşmamıştı. Savcı bu durumu itiraf edip, usul hatası olduğunu söyledi. Sanık olarak yargının karşısında olmam hukuka aykırıdır. Savcı dosyaya baktığında yanlış bir adrese çağrı kağıdı gönderildiğini söyledi. Bir milletvekilinin ifadeye çağrılmadan, gece evinden alınması hukuksuzdur. Bu yargılamanın durdurulmasını talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı Ziya Pir'in yargılamanın durdurulmasına yönelik talebinin reddini istedi. Mahkeme ise soruşturma aşamasında ifadeye çağrılma sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlük sabit olsa dahi, bunun yargılamanın durmasını gerektirmeyeceğinden sanığın talebinin reddine karar verdi.

MİTİNGDE ORTAK VATANIN ORTAK BAYRAĞINI ALKIŞLATTIM

Savunmasını yapan Ziya Pir, 5 Haziran Diyarbakır mitinginde bir konuşma yaptığını ve 5 dakika sonra bomba patladığını belirterek, "Konuşmamdan bir kelime alınarak dava konusu yapılmış. HDP Türkiyelileşme hedefi olan bir partidir. Partideki tartışmada mitinglerde Türkiye bayrağı olması tartışıldı. Ben de mitinglerde Türkiye bayrağı olması gerektiğini savundum. O mitingde de 20 civarında Türkiye bayrağı vardı ve alkışlandı. Ortak vatanın, ortak bayrağını alkışlattım" dedi.

Ağrı Diyadin'de yapılan mitingde askere de bayrağa da sarılmak gerektiğini söylediğini belirten Ziya Pir, "Halk tarafından alkışlandım. Bu konuşmadan 2 gün sonra Dicle'de bir eve gittim. Bir mezarlık vardı. Bir asker ve gerilla yan yana yatıyordu. 2'sinin annesi de çocuklarına şehit diyordu. Ben bunu söyledim. Türkiye'de şehit kavramı 3 türlüdür. Dinen şehit olanlar, kanuna göre şehit olanlar ve toplumun kendi evlatlarına kullandığı şehit kavramı vardır. Burada konuşmamın tamamına bakmak lazım. Şehit kavramı ile ilgili yapılan konuşma budur" diye konuştu.

HDP milletvekili Ziya Pir, hendek kazılmasını tasvip etmediğini, hak arayışının böyle olmadığını söylediğini belirterek, "Hatta silahlı çatışmanın bir tarafı olan örgütün beni linç edeceğini düşündüm. Dokunulmazlığım kaldırıldığında fezlekeleri inceleyen Ak Parti milletvekilleri 'Biz bu konuşmayı Diyarbakır'da yapamazdık' dediler. Bütün konuşmalarımda hak arayışının anayasal ve yasal çerçevede yapılmasını söyledim" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Almanya'da yaşadığı dönemde öğrencilere anayasa dersi verdiğini belirten Ziya Pir, "Türkiye için Almanya'ya benzer eyalet sistemi kurulmasını savunan biriyim. Türkiye üniter yapısına dokunulmadan eyalet sistemi olmasını savunuyorum. Bu benim talebimdir. Sistem değişikliği AKP ve MHP tarafından talep ediliyorsa bunu da ben istiyorum. Özerklik talebi zaten HDP'nin tüzüğünde de var. Tüzüğümüzde olan bir maddeyi okuduğum için terör örgütü üyeliği ile suçlanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanken onunla çalıştığını kaydeden Ziya Pir, "Bu konuyu kendisiyle de çok tartıştık. Kendisinin burada dinlenmesini istiyorum. Kalkınma ajansları kurulurken arkasındaki fikrin ne olduğunun Cumhurbaşkanı'na sorulmasını istiyorum. O dönemde 'hendekleri nasıl durdurabiliriz' konusunda Vali ile görüşüyorduk. Siyasetçi olarak ölümlerin durmasını istedim" diye konuştu.

POLİS KAFAMA SİLAH DAYADI

Hendek olayları sırasında, kafasına silah dayayan polisin 'Sen bizim vekilimiz değilsin, geçemezsin' dediğini söyleyen Ziya Pir, "Benim bugün İsrail'de olmam gerekiyordu. Cumhurbaşkanı ile birlikte Pakistan'a gitmem gerekiyordu. Ancak ben burada mahkemelerde sürünüyorum. Bu nedenle yurtdışı yasağımın kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Avukat savunmalarının ardından görüşü sorulan savcı, Ziya Pir'in kaçma şüphesi olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmamasını talep etti. Mahkeme, Ziya Pir'in savunmasının alındığını belirterek hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.