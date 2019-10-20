Son Dakika
HDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepki
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten...
GENEL 20.10.2019, 20:25
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten kişi, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.
Mardin Emek ve Demokrasi Platformu adı altında Nusaybin ilçesinde bir araya gelen, HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de aralarında bulunduğu grup, Barış Pınarı Harekatı'na tepki için basın açıklaması yapmak istedi. Nusaybin KESK şubesi önünde hazırlık yapan grubun yanına gelen ismi öğrenilemeyen kişi, göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açtı. Bu kişi, HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.
Polis ekipleri, Türk bayrağı açan kişiyi açıklamanın yapıldığı yerden uzaklaştırdı.
Grup, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
Mardin Emek ve Demokrasi Platformu adı altında Nusaybin ilçesinde bir araya gelen, HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de aralarında bulunduğu grup, Barış Pınarı Harekatı'na tepki için basın açıklaması yapmak istedi. Nusaybin KESK şubesi önünde hazırlık yapan grubun yanına gelen ismi öğrenilemeyen kişi, göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açtı. Bu kişi, HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.
Polis ekipleri, Türk bayrağı açan kişiyi açıklamanın yapıldığı yerden uzaklaştırdı.
Grup, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Villarreal
|9
|14
|7. Athletic Bilbao
|9
|13
|8. Getafe
|9
|13
|9. Valencia
|9
|13
|10. Sevilla
|8
|13
|11. Levante
|8
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2