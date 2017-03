HDP'li Özsoy: Membiç ve Rakka iç siyasi malzeme olarak kullanılıyor

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Türkiye'nin Suriye'de Membiç ile Rakka'ya girmesinin bir karşılığı olmadığını belirterek, "Membiç'e, Rakka'ya Türkiye'nin girmesi mümkün değil. Çünkü bunun hiçbir karşılığı yok. İç siyasete biraz malzeme olarak kullanıyorlar" dedi.Partisinin Bingöl İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Türkiye'nin dış politikası, referandum ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Peşmerge ile PKK'lılar arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi. HDP'li Özsoy, partisinden bir heyetin daha önce iki kez Barzani ile görüştüğünü hatırlatarak, "Kendisinin buraya geldiği gün, acaba seçime destek vermek için mi geliyor diye düşünüldü. Seçim ve referandum gelip geçici şeyler. Aynı gün Neçirvan Bazani'nin Şam'da Esad ile görüşmeye gittiğini duyuyoruz. Başka işler pişiriliyor orada. Çok sonuç alabileceklerini düşünmüyorum" dedi.Türkiye'nin Rakka ve Membiç'e girmesi ile ilgili konuşan Özsoy, bunun mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:TÜRKİYE'NİN GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"Türkiye'nin hem Suriye'de Membiç üzerinden saldırı durumunu, hem de Suriye'de Kürtler'in durumunu zayıflatmak için, ikili askeri yapı ortaya çıkarmak için eğittiği bazı Peşmergeler var. Davutoğlu da bunları teftişe gitti. Ve bir şekilde Rojova'da ikili bir askeri yapı çıkarırsa, orda da örgütlerin bir daha yan yana gelmemelerinin hesabını yapıyorlar. Ve Başika'dan çıkarılan askeri götürüp, bir şekilde Şengal'e yerleştirmek istiyorlar. Başka, daha büyük siyasetler bu işin içerisinde. Sonuç alacaklarını da düşünmüyoruz. Membiç'e, Rakka'ya Türkiye'nin girmesi, mümkün değil. Bunun hiçbir karşılığı yok. İç siyasete biraz malzeme olarak kullanıyorlar. MHP'lilere karşı oradan, 'ulusal duyguları kabartabilir miyiz' gibi algı içerisindeler. Membiç'te Amerika askerleri var. Oraya Türkiye giremez. Şimdi Esad güçleri girmiş, bazı bölgelere, bazı köylere giriyor. Doğrusu Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye arasını bloke etmeye çalışıyorlar. Zaten Esad güçleri, Rakka'ya giden yolları kapatmış. Membiç'e Türkiye'nin gitmesi mümkün değil. Biraz gerilim arttırarak, taciz ateşleriyle ne yapıp, edip biraz daha taviz koparmaya çalışacaklar. Şunu da biliyoruz; El Bab'ın rejime teslim edilmesi konusunda Türkiye pazarlıklar yapıyor. İran'ın da söylediği şu; 'siz getirin El Bab'ı rejime teslim edin, biz Suriye Demokratik Güçlerine karşı ortak operasyon yapalım' teklifi bile İranlılar'dan gitti. At izi it izine karışmış, kim kimi ne zaman satıyor, hiç belli değil."HDP'li Özsoy, tutuklanan eş başkanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları hakkındaki fezlekeleri hazırlayanların FETÖ'den yargılandığını hatırlatarak, "3 bin arkadaşımızı, 2 eş başkanımızı, 13 milletvekilimizi, 89 belediye başkanımızı cezaevine atmış. Bizim eş başkanlarımızın, bizim vekillerimizin, belediye başkanlarımızın tutuklanmasını gerekçe gösteren o fezleke ve iddianamelerin yüzde 90'ını hazırlayanlar, o savcı ve hakimler şu an FETÖ'den içerde" diye konuştu.

