HDP'li Önder, cezaevinde Demirtaş'la görüşemedi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne F Tipi Cezaevi'nde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine izin verilmeyince tepki gösterdi ve bunun keyfi uygulama olduğunu söyledi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı bugün cezaevinde ziyarete için HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski milletvekili Celal Doğan geldi. Önder ve Doğan'ın izinleri olmadığı gerekçesiyle görüşmelerine izin verilmedi.

Cezaevi önünde bu duruma tepki gösteren Sırrı Süreyya Önder, görüşmelerine izin verilmemesinin garip ve hukuka aykırı, keyfi bir uygulama olduğunu söyledi. Önder, şunları söyledi:

"Buraya tutuklu Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan ile birlikte diğer siyasi tutukluları ziyaret için geldik. Burada her türlü hukukun genel evrensel ilkelere ve yerleşik uygulamalara aykırı bir şekilde, bir HDP'li vekillerin görüşmelerine garip, kabul edilemez kısıtlamalar getiriliyor. Sebebi de keyfi oluşu. Bu uygulamanın hukuksuzluğuna dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlarımızla görüşemedik, cezaevi yönetimiyle görüştük. Duyduğumuz sıkıntıları ve önerilerimizi aktardık."

"AKP DÜNYANIN EN SABIKALI İKTİDARI"

Bir gazetecinin 16 Nisan'daki referandumla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Önder, "Çok hayırlı olacak. Evet çıkmayacak ondan yana telaş etmeyin. Çünkü telaş edenler belli, hükümetin çalışmalarına baktığımızda sonucun ne olacağını kestirmek mümkün" dedi

Referandumdan 'evet' çıkması halinde ülkenin büyük sıkıntıya gireceğini ileri süren Sırrı Süreyya Önder, "Öyle felaket tellallığı yapma anlamında değil. Salt yönetim tekniği olarak bile siz bu ülkede binlerce mevzuatı zaten olağanüstü uygulamalarıyla zaten rafa kaldırdınız. Bunların birbiriyle uyumu, birbirini görmesi birbiri üzerine yürümesi gibi binlerce keşmekeş yaratacak. AKP iktidarı bu konuda dünyanın en sabıkalı iktidarı. Neden? Kendi yaptığı kamu ihale yasasını 117 kere değiştirmek zorunda kalmış bir iktidardan bahsediyoruz. Kanunlar ve anayasa aç kapa musluk değil, bir toplumsal sözleşmedir. Böyle bir mutabakat aranması gerekir" dedi.

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Celal Doğan, cezaevi önünde bekleyen partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

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