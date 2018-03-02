HDP'li Öcalan, kadın mahkumlara kartpostal gönderdi

ŞANLIURFA, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şanlıurfa'da tutuklu kadın mahkumlara kartpostal gönderdi.
HDP Milletvekili Dilek Öcalan, partisinin Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle birlikte Sarayönü PTT Şubesi önünde bir araya geldi. Dilek Öcalan ve kadınlar, mahkum hemcinslerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kartpostal gönderdi.
Kartpostalları teslim eden HDP'li Öcalan ve kadınlar PTT şubesinden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
ŞANLIURFA, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şanlıurfa'da tutuklu kadın mahkumlara kartpostal gönderdi.